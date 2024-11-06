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مراسلة الجديد: غارة عنيفة جداً على منطقة الأوزاعي

2024-11-06 | 18:21
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مراسلة الجديد: غارة عنيفة جداً على منطقة الأوزاعي
مراسلة الجديد: غارة عنيفة جداً على منطقة الأوزاعي

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مراسلة الجديد: غارة عنيفة جداً على منطقة الأوزاعي

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