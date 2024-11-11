بالفيديو: أحمد الحريري عن مقتل سليم عياش: "درب يسد ما يرد"

وأشار الحريري إلى أهمية تثبيت الوحدة الداخلية لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.

كما تحدث عن الانتخابات الأميركية الأخيرة، مؤكداً أنها سيكون لها تأثير حتمي على لبنان، وأعرب عن أمله أن يُفتح انتخاب دونالد ترامب "بوابة خير للبنان".

وفيما يتعلق بالحديث عن وقف النار قبل تولي ترامب في 20 كانون الثاني، شدد الحريري على أنه "لن يكون واقعياً"، وأوضح قائلاً: "لا أحد سيسلم إدارة راحلة هذا القرار".

كما أيّد موقف الرئيسين نبيه بري وميقاتي بشأن القرار 1701، مشددًا على أنه يشكل أساسًا لحماية اللبنانيين وما تبقى من قرى الجنوب.

أخيرًا، وفي ما يتعلق بالحرب الحالية، وصفها الحريري بأنها "غير متكافئة"، مطالبًا الرئيسين بري وميقاتي بوضع حد لهذه الحرب "رأفةً بالمقاومة وبكل من واجه العدو الإسرائيلي".