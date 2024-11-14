مراسلة الجديد: لا وجود لأي إستهداف في منطقة عمشيت بل إن حريقاً إندلع بإحدى المركبات

مراسلة الجديد: لا وجود لأي إستهداف في منطقة عمشيت بل إن حريقاً إندلع بإحدى المركبات