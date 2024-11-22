بعد لقاءات هوكستين في تل أبيب.. إتصال على خط عين التينة - السفارة الأميركية

لا يزال الجو الرسمي اللبناني متفائلا بإمكانية الحل، وإنما ينتظر الجواب الاميركي النهائي حول الموقف الاسرائيلي من الورقة المنقّحة بالملاحظات اللبنانية.

وعلمت الجديد أنه جرى تواصل بين المستشار الاعلامي للرئيس نبيه بري علي حمدان والسفارة الاميركية بعد لقاءات آموس هوكشتاين في تل أبيب، ونُقل الى عين التينة أجواء إيجابية ولكن غير نهائية وحاسمة.

تقول مصادر سياسية إن الأمور متجهة في مسار تفاؤلي ضمن المدى المتوسط بانتظار وصول الجواب الاسرائيلي للبنان عبر السفارة الاميركية بشأن وقف إطلاق النار الفوري وتوقف العدو عن اعتداءاته وإحداث الدمار وتدمير المباني السكنية، إذ تقول هذه المصادر إن هذا الجنون الاسرائيلي لن يساهم في إنجاح المفاوضات ولن يدفع باتجاه إتمام الاتفاق، لا بل سيجعل من الموقف اللبناني أكثر صلابة، مجاراة لشعور شعبه والقلوب المليانة من الاسرائيلي وإجرامه.

وكان قد كَشفَ وزيرُ الحرب الإسرائيليّ المُقال يوآف غالانت، عبر أكس أنه التقى بهوكشتاين، ووَصف اللقاءَ بـ"الناجح"، مضيفا: "سمعتُ عن تقدمٍ كبير على طريق التوصلِ إلى تسويةٍ تَضمنُ العودةَ الآمنة لسكانِ الشمال إلى منازلهم".

هذا ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين اقليميين وأميركيين أن هناك ما يدعو الى التفاؤل الحذر بخصوص تسوية في لبنان.