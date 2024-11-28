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معلومات "الجديد": لا لقاء بين لودريان ورئيس التيار الوطني الحر نظرا إلى تواجد باسيل خارج لبنان إلا أن اتصالاً هاتفياً دار بينهما في الصباح
2024-11-28 | 07:54
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معلومات "الجديد": لا لقاء بين لودريان ورئيس التيار الوطني الحر نظرا إلى تواجد باسيل خارج لبنان إلا أن اتصالاً هاتفياً دار بينهما في الصباح
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معلومات الجديد: رئيس التيار الوطني الحر اتصل برئيس تيار المردة وحث على ضرورة التواصل بين الجميع وابقاء التواصل بينهما ومع الآخرين مستمرا في هذا الوقت الذي يمر به لبنان لحماية الداخل وتحصينه من الفتن
معلومات الجديد: النواب الـ 4 الخارجون من "التيار الوطني الحر" سيجتمعون يوم الخميس الساعة 12 ظهراً مع البطريرك الراعي في الديمان وسيدلون بأول تصريح إعلامي لهم بعدما إنفصلوا أو فصلوا من "التيار"
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معلومات "الجديد": لا لقاء بين لودريان ورئيس التيار الوطني الحر نظرا إلى تواجد باسيل خارج لبنان إلا أن اتصالاً هاتفياً دار بينهما في الصباح
خاص الجديد
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