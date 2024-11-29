الجديد تكشف أسباب طلب وزير الدفاع إسقاط البند 14

1- لا توجد أي مخالفة قانونية لجهة إعلان نتائج مباراة الدخول إلى الكلية الحربية فهذا الإعلان جرى وفقاً لما ينص عليه نظام الدخول إلى الكلية الحربية.2 - بالنسبة للقرار المشترك بخصوص المقبولين لصالح الأسلاك غير الجيش، فقد قمنا بما يلي:3- بخصوص المقبولين لصالح المديرية العامة لأمن الدولة جرى إعداد قرار مشترك من قبل وزارة الدفاع الوطني ووقعه كل من وزير الدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء وصدر وفقاً للأصول.4- بخصوص المقبولين لصالح كل من وزارة الداخلية ووزارة المال أعدت وزارة الدفاع الوطني القرارات اللازمة وأرسلتها إلى كل من الوزارتين أعلاه لتوقيعها من قبل كل من معالي الوزيرين المعنيين لتوقيعها وإعادتها لاستكمال المقتضى.