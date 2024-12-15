وهاب لـ وهلق شو: كنت وسيطاً أنقل رسائل من إسرائيل إلى سوريا عبر طرف غربي ثالث وقد نقلت رسائل إلى ماهر الأسد لأن الغرب يعتبر أن بشار يكذب