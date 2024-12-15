المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية بسوريا عبيدة أرناؤوط لـ وهلق شو: لا نية لدينا بالتدخل في الشؤون اللبنانية لكن المصالح المشتركة يجب أن تكون على الطاولة بيننا