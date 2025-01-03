معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان سيصل خلال ساعات إلى بيروت ويلتقي بري غداً أما ميقاتي فسيتعذر الاجتماع به لوجوده خارج لبنان

معلومات الجديد: وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصل في الايام الأولى مع العام المقبل إلى لبنان رفقة وفد دبلوماسي يضم الامير يزيد بن فرحان المسؤول المباشر عن الملف اللبناني في الخارجية السعودية