تصحيح - الصحافي سيمون أبو فاضل لـ وهلق شو: الموفد السعودي أشار إلى أنهم يميلون إلى قائد الجيش وقال إن السفير البخاري سيعطي النواب الكلمة النهائية الثلاثاء