النائب غسان حاصباني لـ #الجديد: لدينا تصورات عدة لجلسة الخميس ونضع زيارة لودريان ضمن إطار حضور الدبلوماسيين للجلسة الرئاسية

مصادر المعارضة النيابية لـ #الجديد: دخلنا في حلقة تشاور مفتوحة على مدى 24 ساعة وسنعلن مبدئياً اسم المرشّح غداً الأربعاء إلاّ إذا طرأ أيّ جديد

مصادر المعارضة النيابية لـ #الجديد: دخلنا في حلقة تشاور مفتوحة على مدى 24 ساعة وسنعلن مبدئياً اسم المرشّح غداً الأربعاء إلاّ إذا طرأ أيّ جديد