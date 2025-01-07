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مصادر المعارضة النيابية لـ #الجديد: دخلنا في حلقة تشاور مفتوحة على مدى 24 ساعة وسنعلن مبدئياً اسم المرشّح غداً الأربعاء إلاّ إذا طرأ أيّ جديد
مصادر المعارضة النيابية لـ #الجديد: دخلنا في حلقة تشاور مفتوحة على مدى 24 ساعة وسنعلن مبدئياً اسم المرشّح غداً الأربعاء إلاّ إذا طرأ أيّ جديد
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2025-01-07 | 06:03
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النائب غسان حاصباني لـ #الجديد: لدينا تصورات عدة لجلسة الخميس ونضع زيارة لودريان ضمن إطار حضور الدبلوماسيين للجلسة الرئاسية
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