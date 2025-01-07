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معلومات الجديد: ميقاتي كلّف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي التواصل مع مختلف الأفرقاء للعودة بمشروعين متكاملين حول موضوع معالجة أوضاع المصارف وتعديل قانون النقد والتسليف
2025-01-07 | 09:24
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معلومات الجديد: ميقاتي كلّف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي التواصل مع مختلف الأفرقاء للعودة بمشروعين متكاملين حول موضوع معالجة أوضاع المصارف وتعديل قانون النقد والتسليف
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معلومات الجديد: ميقاتي كلّف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي التواصل مع مختلف الأفرقاء للعودة بمشروعين متكاملين حول موضوع معالجة أوضاع المصارف وتعديل قانون النقد والتسليف
خاص الجديد
محليات
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