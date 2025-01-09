معلومات الجديد: الثنائي الشيعي يعقد آخر المشاورات مع الخليلين بعد اجتماع ليلي بين النائب علي حسن خليل والأمير يزيد بن فرحان والأجواء تتجه نحو التصويت لجوزيف عون