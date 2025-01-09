بالصور: الثنائي يبارك لـ "عون" في الإجتماع الخاص!

حصلت مراسلة الجديد، جاسينت عنتر على صور خاصة من إجتماع وفد الثنائي الشيعي بالرئيس المنتخب جوزاف عون قبل انتخابه رئيساً، وفي المعلومات أن الثنائي الشيعي قدم التهنئة لعون بكلمة "مبروك".