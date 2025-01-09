إد غبريال لـ "الجديد": المرحلة المقبلة ستكون صعبة ولبنان سيواجه تحديات عدة ولكن إدارة ترامب كانت واضحة في دعمه بالأيام القادمة

أبو الحسن لـ "الجديد": هناك هواجس أمام المرحلة المقبلة أبرزها ملفي إعادة الإعمار واحتلال إسرائيل للجنوب وبالتالي الرئيس لا يقدم ضمانات إنما كان هناك تطمينات للثنائي