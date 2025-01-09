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باطرفي لـ "الجديد": الهيمنة الإيرانية جعلت التعامل مع الحكومة اللبنانية بشكل جيد أمرًا مستحيلًا
2025-01-09 | 16:15
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باطرفي لـ "الجديد": الهيمنة الإيرانية جعلت التعامل مع الحكومة اللبنانية بشكل جيد أمرًا مستحيلًا
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خاص الجديد
محليات
"الجديد":
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بث مباشر لوقائع الدورة الثانية من انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية
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