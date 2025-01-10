النائب أشرف ريفي لـ الجديد: عقبة الرئيس المُنتخب هي تشكيل الحكومة وعلى القوى اللبنانية التنازل عن "أنانيتها"

النائب غسان حاصباني لـ "الجديد": الوضع غير واضح حتى الآن إلا أننا وصلنا إلى عدد متقدم من النواب الذين يدعمون عون وعلى الرئيس المنتخب أن يكون محصناً من كل الجهات