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النائب أشرف ريفي لـ الجديد: أنا مرشّح لرئاسة الحكومة في المرحلة الجديدة والرئيس ميقاتي جزء من المنظومة السابقة التي يرفضها الجميع
2025-01-10 | 07:45
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النائب أشرف ريفي لـ الجديد: أنا مرشّح لرئاسة الحكومة في المرحلة الجديدة والرئيس ميقاتي جزء من المنظومة السابقة التي يرفضها الجميع
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