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النائب بلال الحشيمي للجديد: تسمية رئيس الحكومة يجب ان تتماشى مع الموقف الخارجي للحفاظ على العلاقات الجيدة مع الخليج العربي لا سيما المملكة العربية السعودية الأمر الذي سيعود بالمنفعة على الشعب اللبنان
النائب بلال الحشيمي للجديد: تسمية رئيس الحكومة يجب ان تتماشى مع الموقف الخارجي للحفاظ على العلاقات الجيدة مع الخليج العربي لا سيما المملكة العربية السعودية الأمر الذي سيعود بالمنفعة على الشعب اللبنان
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النائب أحمد الخير لـ الجديد: توجهنا الأولي هو تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات مستمرة محليا وخارجيا
2025-01-12 | 06:24
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النائب أحمد الخير لـ الجديد: توجهنا الأولي هو تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات مستمرة محليا وخارجيا
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النائب أحمد الخير لـ الجديد: توجهنا الأولي هو تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات مستمرة محليا وخارجيا
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النائب أحمد الخير ردا على سؤال حول الموقف العربي تجاه الحكومة: نحن والرئيس ميقاتي خلف التوجه العربي لا سيما المملكة العربية السعودية
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