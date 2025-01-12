جان عزيز لـ #وهلق_شو: هناك نحو 600 مركزاً شاغراً على مستوى الإدارة العامة بفئاتها الـ 3 ونأمل أن يكون انتخاب الرئيس جوزاف عون بداية جديدة للبنان