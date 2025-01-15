النائب وضاح الصادق لـ الجديد: غياب "حزبين" لا يعني فقدان التوازن الوطني وخطاب القسم يؤكد الانفتاح على كامل الشعب اللبناني

النائب ميشال دويهي للجديد:اللبنانيون تفاءلوا خيراً عندما سمعوا خطاب القسم من رئيس الجمهورية وهناك شعور لدى اللبنانيين بأن عودة ميقاتي الى رئاسة الحكومة قد تكون انقلاباً على المفاهيم فهو ليس الشخص المناسب للعهد الجديد