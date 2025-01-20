"هبَّت عاصفة دونالد ترامب".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

هبَّت عاصفةُ دونالد ترامب على نحوٍ مثير .. الرئيسُ السابعُ والاربعون للولايات المتحدة يَختصرُ بشخصه ستةً واربعين رئيساً سابقاً جمهوريين وديقراطيين.. تعامَلَ معَ ازماتٍ متفجِّرة قبل بلوغِه السنَّ الرئاسية وحقَّقَ في بعضِها انجازاتٍ ولاسيما في منطقةِ الشرق الاوسط . وقال ترامب في خِطاب العودة الى البيت الابيض إنَّ الجميعَ سيَحترمُ اميركا بعدَ اليوم .. لقد بدأَ العصرُ الذهبي، وتحدث ترامب بوصفِه امبراطوراً يوقِّعُ قراراتٍ غيرَ قابِلةٍ للنقض. واعلن حالةَ طوارىءَ وطنية على حدوده الجنوبية واعادةَ ملايينِ المهاجِرين الى حيث اتَوْا كذلك اعلن حالةَ طوارىءَ خاصةً بالوَقود وسيستمرُّ بالتنقيب