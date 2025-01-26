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ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان الى 15
ارتفاع عدد شهداء الاعتداءات الاسرائيلية في جنوب لبنان الى 15
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النائب علي فياض لـ "الجديد": نشهد ساعات تاريخية فالعدو حاول تكريس معادلات والانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار
2025-01-26 | 06:07
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النائب علي فياض لـ "الجديد": نشهد ساعات تاريخية فالعدو حاول تكريس معادلات والانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار
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خاص الجديد
محليات
"الجديد":
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