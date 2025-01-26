النائب علي فياض لـ "الجديد": نشهد ساعات تاريخية فالعدو حاول تكريس معادلات والانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار

محمد علوش لـ #الجديد: موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون من القرار 1701 مطابق لموقفه عندما كان قائداً للجيش والثنائي اجتمع معه قبيل الانتخابات الرئاسية وتم استعراض اتفاق وقف إطلاق النار