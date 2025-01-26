سامي الجميل لـ وهلق شو عن تأليف الحكومة: يجب سحب الامتيازات وممنوع فرض الشروط والكتائب لم تطالب بأي حقيبة

حسين أيوب لـ وهلق شو: نواف سلام لا يريد تأليف حكومة "ميني برلمان" أو حكومة من وزراء يتم إدارتهم بطريقة ما

حسين أيوب لـ وهلق شو: نواف سلام لا يريد تأليف حكومة "ميني برلمان" أو حكومة من وزراء يتم إدارتهم بطريقة ما