سلام وكلام مع "الثنائي"

أفادت مصادر الثنائي الشيعي لـ "الجديد" أنه بعد اجتماع بين الخليلين (علي حسن خليل وحسين الخليل) والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، تم تثبيت ياسين جابر لوزارة المالية، من دون أن يُبدي سلام أي اعتراض. وأضافت المصادر أن الاجتماع مع سلام كان مثمراً بالنسبة للنقاش حول الحقائب الـ5 وآلية التسمية.



