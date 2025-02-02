أستاذ العلوم السياسية هشام بو ناصيف لـ #وهلق_شو: سيتم التباحث في لقاء ترامب - نتنياهو الثلاثاء المقبل تطبيق القرار 1701 ونزع سلاح حزب الله بشكل كامل

بولس لـ الجديد: أي إتفاق قد يواجه مطبات عدة وأدعو لقراة الإتفاقية بشكل دقيق تحديداً مقدمتها التي تنص على تطبيق الـ 1701 بشكل كامل ونزع أي سلاح خارج نطاق الدولة