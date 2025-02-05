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خاص الجديد

مراسل الجديد: من المرجح أن يزور رئيس الحكومة المكلف نواف سلام قصر بعبدا بعد ظهر اليوم

2025-02-05 | 02:41
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مراسل الجديد: من المرجح أن يزور رئيس الحكومة المكلف نواف سلام قصر بعبدا بعد ظهر اليوم
مراسل الجديد: من المرجح أن يزور رئيس الحكومة المكلف نواف سلام قصر بعبدا بعد ظهر اليوم
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مراسل الجديد: من المرجح أن يزور رئيس الحكومة المكلف نواف سلام قصر بعبدا بعد ظهر اليوم

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"دعوا الرئيسَ يؤلِّف وأَغرِبوا عنه بمعاييرِكم ".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

اقرأ ايضا في خاص الجديد

"دعوا الرئيسَ يؤلِّف وأَغرِبوا عنه بمعاييرِكم ".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
13:30

"دعوا الرئيسَ يؤلِّف وأَغرِبوا عنه بمعاييرِكم ".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

لا يزالُ لبنان على جدول اعمالِ الدول.. لكنَّ مكوِّناتِه وأحزابَه تضعُه على اللائحة السوداء وتَبعثُ بأمر التأليف حدَّ توليفِ الشائعات ونَسْبِ نتائجِها السيئة الى الرئيس المكلف نواف سلام، ويومياً يتمُّ تطويقُ رجلِ العدلِ الدولي بتوزيعِ شَهاداتٍ في العدل المحلي ودفعِه الى تبنِّي وَزاراتٍ وحقائبَ لم تخرجْ من دارة قريطم، وتكدَّسَت جبالُ "الطلبيات" من سياسيين وحزبيين بما يفُوقُ حكومةَ الاربعة وعشرين على الاستيعاب.. ولمرة واحدة: دعوا الرئيسَ يؤلِّف, أَغرِبوا عنه بمعاييرِكم وموازينِكم وصفائحِ كتلِكم

13:30

"دعوا الرئيسَ يؤلِّف وأَغرِبوا عنه بمعاييرِكم ".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

لا يزالُ لبنان على جدول اعمالِ الدول.. لكنَّ مكوِّناتِه وأحزابَه تضعُه على اللائحة السوداء وتَبعثُ بأمر التأليف حدَّ توليفِ الشائعات ونَسْبِ نتائجِها السيئة الى الرئيس المكلف نواف سلام، ويومياً يتمُّ تطويقُ رجلِ العدلِ الدولي بتوزيعِ شَهاداتٍ في العدل المحلي ودفعِه الى تبنِّي وَزاراتٍ وحقائبَ لم تخرجْ من دارة قريطم، وتكدَّسَت جبالُ "الطلبيات" من سياسيين وحزبيين بما يفُوقُ حكومةَ الاربعة وعشرين على الاستيعاب.. ولمرة واحدة: دعوا الرئيسَ يؤلِّف, أَغرِبوا عنه بمعاييرِكم وموازينِكم وصفائحِ كتلِكم

حواجز حكومية.. و"ما حدن حاملو راسو"!
13:09

حواجز حكومية.. و"ما حدن حاملو راسو"!

أفادت مصادر نيابية لـ "الجديد" أن الساعات الأخيرة تشهد ضغطًا من جميع الأطراف سعياً لتحقيق مكاسب. وفي هذا السياق، أفادت معلومات "الجديد" أن القوات اللبنانية قد أرسلت اسماً للحقيبة السيادية، إلا أن الرئيس المكلف نواف سلام رفضه، وأبلغهم أنه مستعد للموافقة على اسم بديل في حال كان أفضل. .

وبحسب المصادر النيابة، فإن التشكيلة الحكومية باتت منجزة والأسماء جاهزة، إلا أن النقاشات لا تزال مستمرة بشأن حقائب القوات اللبنانية، التي تبقى محل أخذ ورد بين المعنيين.

وفي سياق متصل، علمت "الجديد" أن النائب وليد البعريني قد زار الرئيس المكلف حاملاً أسماء لوزارة الزراعة، لكن سلام رفضها أيضًا.

من جهتها، أكدت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ "الجديد" أن 80% من الأخبار والمعطيات لم تتجدد منذ الأسبوع الماضي.

13:09

حواجز حكومية.. و"ما حدن حاملو راسو"!

أفادت مصادر نيابية لـ "الجديد" أن الساعات الأخيرة تشهد ضغطًا من جميع الأطراف سعياً لتحقيق مكاسب. وفي هذا السياق، أفادت معلومات "الجديد" أن القوات اللبنانية قد أرسلت اسماً للحقيبة السيادية، إلا أن الرئيس المكلف نواف سلام رفضه، وأبلغهم أنه مستعد للموافقة على اسم بديل في حال كان أفضل. .

وبحسب المصادر النيابة، فإن التشكيلة الحكومية باتت منجزة والأسماء جاهزة، إلا أن النقاشات لا تزال مستمرة بشأن حقائب القوات اللبنانية، التي تبقى محل أخذ ورد بين المعنيين.

وفي سياق متصل، علمت "الجديد" أن النائب وليد البعريني قد زار الرئيس المكلف حاملاً أسماء لوزارة الزراعة، لكن سلام رفضها أيضًا.

من جهتها، أكدت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ "الجديد" أن 80% من الأخبار والمعطيات لم تتجدد منذ الأسبوع الماضي.

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