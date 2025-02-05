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مراسل الجديد: وصول الرئيس المكلف نواف سلام إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
مراسل الجديد: وصول الرئيس المكلف نواف سلام إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
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2025-02-05 | 06:46
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معلومات الجديد: يتم التفاوض حالياً على اسم وزير للخارجية ستقدمه "القوات" ولا يزال التفاوض قائماً حول اسم الشيعي الخامس
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خاص الجديد
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