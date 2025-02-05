أبرز أسماء وزراء الحكومة اللبنانية المنتظرة

وزارة الخارجية: يوسف رجي (من "القوات اللبنانية")
وزارة الطاقة: جو صدي (من "القوات اللبنانية")
وزارة الاتصالات: كمال شحادة (من "القوات اللبنانية")
وزارة الصناعة أو الاقتصاد: جو عيسى الخوري (من "القوات اللبنانية")
وزارة الداخلية: أحمد الحجار
وزارة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد
وزارة المالية: ياسين جابر (من الثنائي الشيعي)
وزارة الصحة: ركان ناصر الدين (من الثنائي الشيعي)
وزارة البيئة: تمارا الزين (من الثنائي الشيعي)
وزارة العمل: محمد حيدر (من الثنائي الشيعي)
وزارة الصناعة أو التنمية الإدارية: لم يُحسم بعد (من الثنائي الشيعي أو "القوات اللبنانية")