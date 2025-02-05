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خاص الجديد

أبرز أسماء وزراء الحكومة اللبنانية المنتظرة

2025-02-05 | 11:54
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أبرز أسماء وزراء الحكومة اللبنانية المنتظرة
أبرز أسماء وزراء الحكومة اللبنانية المنتظرة

حكومة الرئيس نواف سلام أصبحت قريبة من التأليف، حيث أسهمت التفاهمات مع الثنائي الشيعي و"القوات اللبنانية" في حلحلة العقد الأساسية.

ووفق معلومات "الجديد" تم استبعاد "التيار الوطني الحر" وحرمانه من الحقائب الوزارية.

كما تم تخصيص وزارة الخارجية ووزارة الطاقة لـ"القوات"، مع احتمال تخصيص الصناعة أو الاقتصاد لأحد أفرادهم.

امّا الثنائي الشيعي حصل على وزارات المالية، الصحة، البيئة، والعمل، بينما الحقيبة الخامسة ما تزال بين الصناعة والتنمية الإدارية.

الحقائب أسماء الوزراء:

وزارة الخارجية: يوسف رجي (من "القوات اللبنانية")

وزارة الطاقة: جو صدي (من "القوات اللبنانية")

وزارة الاتصالات: كمال شحادة (من "القوات اللبنانية")

وزارة الصناعة أو الاقتصاد: جو عيسى الخوري (من "القوات اللبنانية")

وزارة الداخلية: أحمد الحجار

وزارة الشؤون الاجتماعية: حنين السيد 

وزارة المالية: ياسين جابر (من الثنائي الشيعي)

وزارة الصحة: ركان ناصر الدين (من الثنائي الشيعي)

وزارة البيئة: تمارا الزين (من الثنائي الشيعي)

وزارة العمل: محمد حيدر (من الثنائي الشيعي)

وزارة الصناعة أو التنمية الإدارية: لم يُحسم بعد (من الثنائي الشيعي أو "القوات اللبنانية") 

أبرز أسماء وزراء الحكومة اللبنانية المنتظرة

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الحكومة اللبنانية

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نواف سلام

الثنائي الشيعي

القوات اللبنانية

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