الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
11
o
البقاع
7
o
الجنوب
10
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
07:54
إغلاق "نافورة دبي" لـ 5 أشهر.. والسبب؟
03:23
بالفيديو: وصية "السيد" لنجله جواد
2025-02-05
عشية ذكرى زلزال تركيا.. خريطة وخبير يعلق!
2025-02-05
عقاقير خفض الوزن.. بين المخاطر والمنافع!
2025-02-05
بالفيديو - بسبب الثلوج.. مدينة تختفي!
خاص الجديد
معلومات الجديد: سلام طرح اسم لميا مبيض للتنمية الادارية فرفضه بري والذي طرح اسم القاضي عبد الناصر رضا بديلاً فرفضه سلام
2025-02-06 | 07:18
A-
A+
معلومات الجديد: سلام طرح اسم لميا مبيض للتنمية الادارية فرفضه بري والذي طرح اسم القاضي عبد الناصر رضا بديلاً فرفضه سلام
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: لدى تمسك سلام بإسم لميا مبيض للمقعد الشيعي الخامس رد بري "اعملها حكومة مبيض" ومن ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر
معلومات الجديد: القوات اللبنانية أرسلت إسماً للحقيبة السيادية لكن سلام رفضه وأبلغهم "أرسلوا لي اسماً أفضل وأنا مستعد للموافقة عليه"
معلومات "الجديد": لقاء يجمع الرئيس المكلف نواف سلام والنائب وليد البعريني غداً بهدف حلّ عقدة الحقيبة الوزارية لكتلة الاعتدال الوطني
معلومات الجديد: سلام طرح اسم لميا مبيض للتنمية الادارية فرفضه بري والذي طرح اسم القاضي عبد الناصر رضا بديلاً فرفضه سلام
خاص الجديد
محليات
الجديد:
للتنمية
الادارية
فرفضه
والذي
القاضي
الناصر
بديلاً
فرفضه
العودة الى الأعلى
مصادر الثنائي الشيعي لـ الجديد : الخلاف قد لا يكون عند الحقيبة الخامسة للشيعة فقط
النائب وليد البعريني لـ الجديد: كل نائب في كتلة الاعتدال يعارض موقفي "ما بقى يعنيلي شي" ولا يربطني به شيء
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:48
النائب مارك ضو لـ "هنا بيروت": المصلحة الوطنية تقتضي عدم مشاركة حزب الله بحكومة نواف سلام والمشكلة الوحيدة اليوم تكمن في تمسك بري بالتعطيل
08:48
النائب مارك ضو لـ "هنا بيروت": المصلحة الوطنية تقتضي عدم مشاركة حزب الله بحكومة نواف سلام والمشكلة الوحيدة اليوم تكمن في تمسك بري بالتعطيل
07:34
معلومات الجديد: لدى تمسك سلام بإسم لميا مبيض للمقعد الشيعي الخامس رد بري "اعملها حكومة مبيض" ومن ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر
07:34
معلومات الجديد: لدى تمسك سلام بإسم لميا مبيض للمقعد الشيعي الخامس رد بري "اعملها حكومة مبيض" ومن ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر
07:20
مصادر الثنائي الشيعي لـ الجديد : الخلاف قد لا يكون عند الحقيبة الخامسة للشيعة فقط
07:20
مصادر الثنائي الشيعي لـ الجديد : الخلاف قد لا يكون عند الحقيبة الخامسة للشيعة فقط
يحدث الآن
فن
08:55
توقيف الأستاذة بجامعة دمشق نهلة عيسى و سوسن ارشيد تعلق
خاص الجديد
08:48
النائب مارك ضو لـ "هنا بيروت": المصلحة الوطنية تقتضي عدم مشاركة حزب الله بحكومة نواف سلام والمشكلة الوحيدة اليوم تكمن في تمسك بري بالتعطيل
محليات
08:43
شقير والسفير القطري بحثا فرص التعاون الاقتصادي بين لبنان وقطر
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-03
شعبة المعلومات تلقي القبض على شخصَين نفذا عمليات سرقة في بيروت وجبل لبنان
2025-02-04
كنعان عن تأخير التشكيل: تأخير للإصلاح وهدر للفرصة الاستثنائية!
2025-01-31
النائب غياث يزبك لـ الجديد: الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان سيوجّه كلاماً للرئيس المكلّف شبيهاً بالتحذير الذي أطلقه مستشار ترامب مسعد بولس
2025-02-04
شقيقتا دنيا بطمة تثيران الجدل في اول تصريح لهما بعد خروجها من السجن
2024-12-11
الأمم المتحدة: أكثر من مليون سوري نزحوا داخلياً منذ بدء العمليات الأخيرة
2024-12-25
بالفيديو- راكب يوثق اللحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة الأذربيجانية في كازاخستان
بالفيديو
بالفيديو
03:50
ايناس الدغيدي تختار جورج وسوف للاعتزال في "الفصول الاربعة"
14:46
ايناس الدغيدي في اجرأ حديث عن تمردها على القانون .. وعن الهام شاهين و يسرا و ليلى علوي : مش زمنهم
14:44
ايناس الدغيدي تجهش بالبكاء مباشرة على الهواء بسبب ابنتها وتعترف: هربتها خارج البلاد
14:08
مواجهة صعبة بين ايناس الدغيدي وشخصيتها في الطفولة بسبب التحـ ـرش والعـ ـنف
13:15
ايناس الدغيدي تبكي مباشرة على الهواء بسبب ابنتها في الفصول الاربعة
13:14
مقدمة النشرة المسائية 05-02-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
11:54
أبرز أسماء وزراء الحكومة اللبنانية المنتظرة
خاص الجديد
11:54
أبرز أسماء وزراء الحكومة اللبنانية المنتظرة
خاص الجديد
13:07
الجديد تكشف "CV" الوزراء الجدد!
خاص الجديد
13:07
الجديد تكشف "CV" الوزراء الجدد!
محليات
16:10
بالفيديو: بيروت بالأبيض.. "أسيل" تضيء ظلام الليل بثلجها
محليات
16:10
بالفيديو: بيروت بالأبيض.. "أسيل" تضيء ظلام الليل بثلجها
عربي و دولي
14:00
الولايات المتحدة تُعلن قراراً هاماً بشأن غزة
عربي و دولي
14:00
الولايات المتحدة تُعلن قراراً هاماً بشأن غزة
عربي و دولي
01:14
فيديو وبالكوفيّة.. "رد قوّي" للأمير تركي الفيصل على ترامب!
عربي و دولي
01:14
فيديو وبالكوفيّة.. "رد قوّي" للأمير تركي الفيصل على ترامب!
محليات
03:23
بالفيديو: وصية "السيد" لنجله جواد
محليات
03:23
بالفيديو: وصية "السيد" لنجله جواد
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025