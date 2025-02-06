النائب مارك ضو لـ "هنا بيروت": المصلحة الوطنية تقتضي عدم مشاركة حزب الله بحكومة نواف سلام والمشكلة الوحيدة اليوم تكمن في تمسك بري بالتعطيل

النائب وليد البعريني لـ الجديد: "ما بقى بدنا شي خلصنا" وسنقف في وجه الرئيس المكلّف نواف سلام علناً من الليلة فصاعداً و"لن نقف على بابه ولا على باب غيره بعد اليوم"