مراسل الجديد: سقوط صواريخ أطلقت من الاراضي السورية في محيط بلدة القصر وسهلات الماء

مراسل الجديد: عودة الهدوء الى الحدود اللبنانية السورية بعد أكثر من ساعتين من الإشتباكات المستمرة حيث استقدم الجيش اللبناني تعزيزات كبيرة وانتشر على طول المنطقة الحدودية