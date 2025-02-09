الصحافي جو تابت لـ "وهلق شو": "زيارة نتنياهو لترامب بثت السم في أروقة البيت الأبيض لأنه نقل أخباراً تفيد بأن الجيش اللبناني لم يقم بواجبه كاملاً وباعتقادي الإسرائيليون باقون في الجنوب

وزيرة البيئة تمارا الزين لـ "وهلق شو": يجب النظر في كيفية إعادة مأسسة العمل داخل الوزارات والإدارات العامة وكذلك في إعادة هيكلة القطاع العام فلا يمكن لأحد أن يحل مكان الدولة