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وزير المهجرين كمال شحادة لـ #الجديد: هذه فرصة لتحقيق ما يتجاوب مع طموحات اللبنانيين
2025-02-10 | 07:00
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وزير المهجرين كمال شحادة لـ #الجديد: هذه فرصة لتحقيق ما يتجاوب مع طموحات اللبنانيين
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