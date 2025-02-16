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خاص الجديد
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يطلق النار على المواطنين في بلدة حولا عند محيط البلدية ومعلومات عن أسر عدد منهم
2025-02-16 | 06:05
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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يطلق النار على المواطنين في بلدة حولا عند محيط البلدية ومعلومات عن أسر عدد منهم
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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يطلق النار على المواطنين في بلدة حولا عند محيط البلدية ومعلومات عن أسر عدد منهم
خاص الجديد
محليات
الجديد:
العدو
الإسرائيلي
النار
المواطنين
البلدية
ومعلومات
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مراسل الجديد: أهالي بلدة حولا ينتشلون جثامين عدد من الشهداء داخل البلدة
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