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ترامب vs زيلينسكي.. من الفائز بالمواجهة؟
2025-03-01 | 13:58
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ترامب vs زيلينسكي.. من الفائز بالمواجهة؟
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ترامب vs زيلينسكي.. من الفائز بالمواجهة؟
خاص الجديد
ترامب
زيلينسكي
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الصحافي والمحلل السياسي جوني منير لـ #الجديد: الاسم المطروح لنيابة الأمين العام لحزب الله هو ابراهيم أمين السيد
معلومات الجديد: قيادة الجيش تتصدر الأولويات وقد استقر الخيار على قائد قطاع جنوب الليطاني العميد رودولف هيكل بينما تصدر اسم العميد إدغار لاوندس قائمة المرشحين لتولي منصب المدير العام لأمن الدولة
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