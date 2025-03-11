معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام سيتجه إلى بعبدا للبحث في التعيينات مع الرئيس عون

معلومات الجديد: اجتماع يعقد الان في بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار الاميركي وبحضور عضو فرنسا في اللجنة بطلب من الرئيس عون للبحث في الخروقات الاسرائيلية وملف الاسرى