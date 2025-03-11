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هادي الأمين: التوافق على العميد حسن شقير جاء بالتقاطع بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا والمستشار الأمني للرئيس بري أحمد بعلبكي
هادي الأمين: التوافق على العميد حسن شقير جاء بالتقاطع بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا والمستشار الأمني للرئيس بري أحمد بعلبكي
هادي الأمين: الاتفاق على إسم العميد حسن شقير في مركز مدير العام للأمن العام وهو الاسم الذي تم كشف ملف فساد عليه من قبل وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد
هادي الأمين: الاتفاق على إسم العميد حسن شقير في مركز مدير العام للأمن العام وهو الاسم الذي تم كشف ملف فساد عليه من قبل وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد
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2025-03-11 | 10:37
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أورتاغوس لـ "الجديد": أطلقنا مجموعات عمل دبلوماسية ستعمل على حل المشكلات بين لبنان وإسرائيل كالخط الازرق وغيره وإنني متفائلة باتفاق لحل قضية النقاط الخمس
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في حديث خاص لقناة الجديد ترقبوا المبعوثة الاميركية الخاصة بلبنان مورغان اورتاغوس مع الزميلة جوزفين ديب مباشرة عند الـ 4:30 مساء
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