اورتاغوس لـ "الجديد": على الدولة اللبنانية إعادة اعمار جنوب لبنان وليس حزب الله

هادي الأمين: الاتفاق على إسم العميد حسن شقير في مركز مدير العام للأمن العام وهو الاسم الذي تم كشف ملف فساد عليه من قبل وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد

هادي الأمين: الاتفاق على إسم العميد حسن شقير في مركز مدير العام للأمن العام وهو الاسم الذي تم كشف ملف فساد عليه من قبل وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد