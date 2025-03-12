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معلومات الجديد: مستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال زار عين التينة يوم أمس للإتفاق على الأسماء المطروحة لتسّلم المناصب الأمنية الشيعية وكان هناك تواصل مع حزب الله
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خاص الجديد
محليات
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