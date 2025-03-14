مصدر اميركي للجديد: محادثات التطبيع سابقة لأوانها وأمن الحدود هو الاولوية الرئيسية في الوقت الراهن اضافة الى إخلاء لبنان من سلاح الحزب وتطهير الادارات من المسؤولين الفاسدين

مصدر سياسي للجديد: الكلام عن تطبيع العلاقات مع اسرائيل كاد ان يفجر المفاوضات قبل تسليم الدفعة الاولى من الاسرى وان موقف لبنان من مسألة التطبيع ثابت وغير قابل للمساومة