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معلومات الجديد: اللجان الثلاث التي تحدثت عنها اورتاغس من اجل استكمال العمل الدبلوماسي ستتشكل بين عسكريين ومدنيين تقنيين بحسب عنوان البحث
2025-03-14 | 13:54
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معلومات الجديد: اللجان الثلاث التي تحدثت عنها اورتاغس من اجل استكمال العمل الدبلوماسي ستتشكل بين عسكريين ومدنيين تقنيين بحسب عنوان البحث
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خاص الجديد
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