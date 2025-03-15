المفتي دريان: سيبدأ في لبنان عهد مشرق في الاصلاح والانقاذ

ترامب: إلى جميع الحوثيين لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم ابتداء من اليوم

ترامب: إلى جميع الحوثيين لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم ابتداء من اليوم