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النائب حسين الحاج حسن لـ الجديد: بعض المسلحين من الجانب السوري يعتدون على القرى اللبنانية منذ أسابيع والمطلوب من الدولة والجيش القيام بواجبهما في الدفاع
2025-03-17 | 04:36
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النائب حسين الحاج حسن لـ الجديد: بعض المسلحين من الجانب السوري يعتدون على القرى اللبنانية منذ أسابيع والمطلوب من الدولة والجيش القيام بواجبهما في الدفاع
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النائب حسين الحاج حسن لـ الجديد: بعض المسلحين من الجانب السوري يعتدون على القرى اللبنانية منذ أسابيع والمطلوب من الدولة والجيش القيام بواجبهما في الدفاع
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النائب حسين الحاج حسن لـ الجديد: حزب الله ليس جزءاً ولا علاقة له بما جرى على الحدود وما يحدث داخل سوريا شأن السوريين
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