"لَقَّم بنيامين نتنياهو صواريخَه ضد اهلِ غزة".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

لَقَّم بنيامين نتنياهو صواريخَه ضد اهلِ غزة وصَبَّ فوق الصواريخ قنابلَ من طراز ايتمار بن غفير العائدِ الى الحكومة الاسرائيلية على دماءِ اطفالِ القطاع.. خمسُمئةِ شهيدٍ على سُحورٍ واحد وفي ليلةِ اضاءاتٍ بالأخضر بعد وصول الموافقة الاميركية على الإبادة الثانية، مئةٌ واربعةٌ وسبعون طِفلاً وتسعٌ وثمانون امرأةً ومدنيون شهداءُ ومئاتُ الجرحى في عدوانٍ مفاجىء قررته اسرائيل بديلاً عن التفاوض مع حماس لإطلاق الأسرى، ولم يَطلَعْ صباحٌ على اهل القطاع حتى كان البيتُ الابيض قد اعلن توقيعَه على صفْقة الحرب