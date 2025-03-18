مراسل الجديد: تمكنت قوة من مديرية مخابرات الجيش من سحب جثماني الشهيدين من آل مدلج اللذين قتلا على يد هيئة تحرير الشام وفك الطوق عن عائلتهما في بلدة الفاضلية وقد نقل الجثمانان الى أحد مستشفيات الهرمل