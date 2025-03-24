مراسل الجديد: اللجان النيايية المشتركة أقرت إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق إقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية وأجلت البحث في جميع البنود الأخرى

مصادر وزارية للجديد عن زيارة وزير الدفاع إلى سوريا: الموقف اللبناني الموحد يدفع باتجاه التواصل المباشر بين البلدين وصوغ تفاهم في قضايا عدة أبرزها منع الاعتداءات من الجانبين وضبط الحدود