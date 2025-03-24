أورتاغوس وفي سؤالها عن الخروقات الإسرائيلية: هذا السوال خطأ والسؤال الصحيح لماذا يستمر الجيش اللبناني في السماح بإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية؟ وما الذي يمكن أن يفعله للإلتزام بوقف النار؟