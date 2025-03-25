معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام ضد خيار كريم سعيد لحاكمية مصرف لبنان

معلومات الجديد: مجلس الورزاء يتجه الى تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان في جلسة الخميس من ضمن ثلاثة اسماء رفعها وزير المال ياسين جابر وتبلغت بها رئاسة الجمهورية