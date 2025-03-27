حزب الله والقوات من بينهم.. من صوّت لـ سعيد؟

بـ 17 صوتاً من أصل 24 عيّن مجلس الوزراء كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، فمن صوت له؟



بحسب معلومات الجديد، فإن وزراء القوات اللبنانية وحزب الله وحركة أمل وحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الكتائب، كما وزراء رئيس الجمهورية جوزاف عون صوتوا لصالح سعيد.

فيما امتنع رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، كما امتنع عن التصويت أيضاً وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامى.

