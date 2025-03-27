الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

حزب الله والقوات من بينهم.. من صوّت لـ سعيد؟

2025-03-27 | 09:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حزب الله والقوات من بينهم.. من صوّت لـ سعيد؟
حزب الله والقوات من بينهم.. من صوّت لـ سعيد؟

بـ 17 صوتاً من أصل 24 عيّن مجلس الوزراء كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، فمن صوت له؟

بحسب معلومات الجديد، فإن وزراء القوات اللبنانية وحزب الله وحركة أمل وحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الكتائب، كما وزراء رئيس الجمهورية جوزاف عون صوتوا لصالح سعيد.
فيما امتنع رئيس الحكومة نواف سلام، ونائبه طارق متري ووزير الثقافة غسان سلامة، وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، كما امتنع عن التصويت أيضاً وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير الاقتصاد عامر البساط، ووزيرة التربية ريما كرامى.

مقالات ذات صلة
حزب الله والقوات من بينهم.. من صوّت لـ سعيد؟

خاص الجديد

محليات

كريم سعيد

القوات اللبنانية

مصرف لبنان

المصرف المركزي

لبنان

مجلس الوزراء

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معلومات الجديد: ضغوطات ومحاولات لتمرير بند حاكمية مصرف لبنان اليوم بالتوافق على اسم كريم سعيد
التضخم انخفض.. إعلان هام لحاكم مصرف لبنان

اقرأ ايضا في خاص الجديد

"تراجَع التوافقُ فتقدَّم التصويت وسَقط التعيينُ المُعلَّب".. إليكم مقدمة النشرة المسائية
14:32

"تراجَع التوافقُ فتقدَّم التصويت وسَقط التعيينُ المُعلَّب".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

تراجَع التوافقُ فتقدَّم التصويت وسَقط التعيينُ المُعلَّب، ولم يَكُنِ اسمُ الحاكم مُنْزَلاً على الحاكمية، بل جرى اختيارُه من أصل ثلاثةِ أسماءٍ رُشِّحت لتولِّي المنصِب.. وصل كريم سعيد إلى النهائيات بعد خضوعِه لامتحان دخولٍ إلى المصرف المركزي، واجتاز اختبارَ الساعةِ وأسئلتَه بأجوبةِ العارِفِ بأصول القوانينِ المصرفية وسَنَداتِها واستَحوذ على براءةِ ذمةٍ وَزارية بالثُّلُثَين وبرفع الأيدي

14:32

"تراجَع التوافقُ فتقدَّم التصويت وسَقط التعيينُ المُعلَّب".. إليكم مقدمة النشرة المسائية

تراجَع التوافقُ فتقدَّم التصويت وسَقط التعيينُ المُعلَّب، ولم يَكُنِ اسمُ الحاكم مُنْزَلاً على الحاكمية، بل جرى اختيارُه من أصل ثلاثةِ أسماءٍ رُشِّحت لتولِّي المنصِب.. وصل كريم سعيد إلى النهائيات بعد خضوعِه لامتحان دخولٍ إلى المصرف المركزي، واجتاز اختبارَ الساعةِ وأسئلتَه بأجوبةِ العارِفِ بأصول القوانينِ المصرفية وسَنَداتِها واستَحوذ على براءةِ ذمةٍ وَزارية بالثُّلُثَين وبرفع الأيدي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025